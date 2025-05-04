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Происшествия

Крупный пожар в Алматы: стали известны новые подробности

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 21:28 Фото: Zakon.kz
Вечером 4 мая вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома по улице Керей-Жанибек хандар. На месте работают сотрудники ДЧС города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, по предварительным оценкам, огонь охватил площадь более 250 кв. м.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, весь микрорайон Горный гигант накрыло дымом.

Фото: Zakon.kz

По улице Жамакаева перекрыли движение по всем направлениям.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что работу пожарным усложняет узкая улица, по которой сложно проехать.

Фото: Zakon.kz

В ДЧС также уточнили, что во время ЧП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что кровля трехэтажного здания полыхает в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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