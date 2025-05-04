Крупный пожар в Алматы: стали известны новые подробности

Вечером 4 мая вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома по улице Керей-Жанибек хандар. На месте работают сотрудники ДЧС города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, по предварительным оценкам, огонь охватил площадь более 250 кв. м.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, весь микрорайон Горный гигант накрыло дымом.

Фото: Zakon.kz

По улице Жамакаева перекрыли движение по всем направлениям.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что работу пожарным усложняет узкая улица, по которой сложно проехать.

Фото: Zakon.kz

В ДЧС также уточнили, что во время ЧП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что кровля трехэтажного здания полыхает в Алматы.