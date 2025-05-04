Крупный пожар в Алматы: стали известны новые подробности
Фото: Zakon.kz
Вечером 4 мая вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома по улице Керей-Жанибек хандар. На месте работают сотрудники ДЧС города Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в департаменте, по предварительным оценкам, огонь охватил площадь более 250 кв. м.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, весь микрорайон Горный гигант накрыло дымом.
Фото: Zakon.kz
По улице Жамакаева перекрыли движение по всем направлениям.
Фото: Zakon.kz
Отмечается, что работу пожарным усложняет узкая улица, по которой сложно проехать.
Фото: Zakon.kz
В ДЧС также уточнили, что во время ЧП никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что кровля трехэтажного здания полыхает в Алматы.
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