Снежная лавина сошла на алматинскую дорогу, ведущую на БАО

В бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин с общим объемом сошедших масс 13 750 кубометров. Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, 4 лавины сошли в озеро, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-служба ДЧС города Алматы, частично снежная масса перекрыла автодорогу, ведущую на БАО. Принятыми мерами дорога расчищена, ущерба нет. Это установлено при проведении обследования лавиноопасных участков специалистами ГУ "Казселезащита" совместно с специалистами РГП "Казгидромет".

"Из-за принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников "Казселезащиты" Департамента полиции и Департамента по ЧС города Алматы жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Специалисты Казселезащиты и ДЧС города Алматы рекомендуют не посещать горы, в том числе район ледника Богдановича в ближайшие дни, из-за высокой степени лавиной опасности (неустойчивое состояния снега на склонах гор).

"По данной автодороге заранее был выставлен блок пост по ограничению проезда автотранспорта совместно с Департаментами по чрезвычайным ситуациям и полиции города Алматы. На опасных участках были выставлены предупреждающие щиты. В свою очередь "Казселезащитой" проведено с начала лавиноопасного периода произведено 4 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом более 9200 кубометров (порядка 10 тыс.)". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Ранее сообщалось, что дорогу закрыли в ВКО из-за схода снежных лавин.