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Баня горела в ВКО, один человек пострадал

Баня горела в ВКО, один человек пострадал Фото: ДЧС ВКО
В селе Рулиха Восточно-Казахстанской области во дворе частного жилого дома произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС ВКО, на момент прибытия огнеборцев горели деревянные конструкции бани.

"Пожарными возгорание ликвидировано на площади 28 кв.м. В результате пожара с термическими ожогами госпитализирован в больницу родственник хозяина, 1976 года рождения. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, а именно розжиг печи бани произведен с помощью бензина", – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники. 


В ДЧС ВКО призвали соблюдать меры безопасности. Быть осторожными с открытым огнем и проявлять бдительность при эксплуатации печей.

"При топке печи золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений. Не допускать розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в крупном банном комплексе Villar в Алматы. 


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