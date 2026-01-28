#Казахстан в сравнении
Происшествия

На оживленной улице в Астане во время движения вспыхнул автомобиль

автомобиль загорелся во время движения в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 23:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
28 января на улице К. Мухамедханова в районе Нура города Астаны во время движения загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

На месте пожарные выяснили, что вспыхнул газовый баллон.

"Профессиональные огнеборцы, подав ствол пены, перекрыли доступ кислорода и тем самым в считанные минуты ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что если в первые минуты потушить машину собственными силами не получается, необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, так как высок риск взрыва топливного бака.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в серьезной аварии в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: