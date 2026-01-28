На оживленной улице в Астане во время движения вспыхнул автомобиль
Фото: пресс-служба МЧС РК
28 января на улице К. Мухамедханова в районе Нура города Астаны во время движения загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
На месте пожарные выяснили, что вспыхнул газовый баллон.
"Профессиональные огнеборцы, подав ствол пены, перекрыли доступ кислорода и тем самым в считанные минуты ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
МЧС напоминает, что если в первые минуты потушить машину собственными силами не получается, необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, так как высок риск взрыва топливного бака.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в серьезной аварии в Астане.
