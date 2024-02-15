В Алматы загорелся автобус
В сообщении от Департамента по чрезвычайным ситуациям отмечено, что сообщение о возгорании поступило от очевидца.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На место незамедлительно выехало девять пожарных расчетов и две единицы пожарной техники.
"Загорелся воздуховод автобуса № 95 "Фатон" на площади 0,5 квадратного метра, загорание ликвидировано водителем ТОО ECO BUS SERVICE 1976 гражданином Макашевым Курмангазы до прибытия спасателей при помощи исправных огнетушителей".Пресс-служба ДЧС Алматы
Стоит отметить, что пассажиров в салоне не было.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Также сказано, жертв и пострадавших нет.
В ДЧС предупредили и попросили водителей всегда проверять наличие и исправность огнетушителя. Огнетушитель может спасти жизнь и имущество.
Ранее стало известно, что в Алматы по улице Ангарская, не доезжая улицы Бокейханова, от удара при столкновении грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Corolla разлетелись с дороги в разные стороны. Погиб пассажир.