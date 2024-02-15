Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы загорелся автобус

В Алматы загорелся автобус Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В обед 15 февраля 2024 года на углу улиц Жандосова и Алтынсарина в Алматы загорелся автобус, сообщает Zakon.kz.

В сообщении от Департамента по чрезвычайным ситуациям отмечено, что сообщение о возгорании поступило от очевидца.

В Алматы загорелся автобус

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На место незамедлительно выехало девять пожарных расчетов и две единицы пожарной техники.

"Загорелся воздуховод автобуса № 95 "Фатон" на площади 0,5 квадратного метра, загорание ликвидировано водителем ТОО ECO BUS SERVICE 1976 гражданином Макашевым Курмангазы до прибытия спасателей при помощи исправных огнетушителей".Пресс-служба ДЧС Алматы

Стоит отметить, что пассажиров в салоне не было.

В Алматы загорелся автобус

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Также сказано, жертв и пострадавших нет.

В ДЧС предупредили и попросили водителей всегда проверять наличие и исправность огнетушителя. Огнетушитель может спасти жизнь и имущество.

Ранее стало известно, что в Алматы по улице Ангарская, не доезжая улицы Бокейханова, от удара при столкновении грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Corolla разлетелись с дороги в разные стороны. Погиб пассажир.

Читайте также

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге
Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге
Взрыв газа в Темиртау: из-под завалов извлекли тело женщины
Взрыв газа в Темиртау: из-под завалов извлекли тело женщины
Алматинцы ощутили очередной афтершок
Алматинцы ощутили очередной афтершок
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: