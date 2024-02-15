В обед 15 февраля 2024 года на углу улиц Жандосова и Алтынсарина в Алматы загорелся автобус, сообщает Zakon.kz.

В сообщении от Департамента по чрезвычайным ситуациям отмечено, что сообщение о возгорании поступило от очевидца.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На место незамедлительно выехало девять пожарных расчетов и две единицы пожарной техники.

"Загорелся воздуховод автобуса № 95 "Фатон" на площади 0,5 квадратного метра, загорание ликвидировано водителем ТОО ECO BUS SERVICE 1976 гражданином Макашевым Курмангазы до прибытия спасателей при помощи исправных огнетушителей". Пресс-служба ДЧС Алматы

Стоит отметить, что пассажиров в салоне не было.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Также сказано, жертв и пострадавших нет.

В ДЧС предупредили и попросили водителей всегда проверять наличие и исправность огнетушителя. Огнетушитель может спасти жизнь и имущество.

Ранее стало известно, что в Алматы по улице Ангарская, не доезжая улицы Бокейханова, от удара при столкновении грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Corolla разлетелись с дороги в разные стороны. Погиб пассажир.