Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

15 февраля 2024 года в Алматы по улице Ангарская, не доезжая улицы Бокейханова, от удара при столкновении грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Corolla разлетелись с дороги в разные стороны. Погиб пассажир, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, водитель Mercedes не справился с управлением на затяжном повороте по улице Ангарская и столкнулся с легковушкой. В результате оба автомобиля разлетелись в разные стороны.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Toyota вылетела с дороги через тротуар и врезалась в дерево. Машина не улетела в Большой Алматинский канал благодаря бетонному отбойнику, который остановил движение.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Тем временем, как добавили участники происшествия, грузовик отлетел в противоположную сторону, где врезался в дерево.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что из кузова автомобиля вырвало двигатель и трансмиссию, которые отлетели на несколько метров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пассажир Mercedes скончался на месте от полученных травм. Водителя грузовика и Toyota госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Днем ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО. Как уточнили спасатели, горели сгораемые детали моторного отсека двигателя, обшивка салона, панель управления, покрышки колес.