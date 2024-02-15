Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге
Как рассказали очевидцы, водитель Mercedes не справился с управлением на затяжном повороте по улице Ангарская и столкнулся с легковушкой. В результате оба автомобиля разлетелись в разные стороны.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Toyota вылетела с дороги через тротуар и врезалась в дерево. Машина не улетела в Большой Алматинский канал благодаря бетонному отбойнику, который остановил движение.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Тем временем, как добавили участники происшествия, грузовик отлетел в противоположную сторону, где врезался в дерево.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что из кузова автомобиля вырвало двигатель и трансмиссию, которые отлетели на несколько метров.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Пассажир Mercedes скончался на месте от полученных травм. Водителя грузовика и Toyota госпитализировали.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.
Днем ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО. Как уточнили спасатели, горели сгораемые детали моторного отсека двигателя, обшивка салона, панель управления, покрышки колес.