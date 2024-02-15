Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге Фото: Zakon.kz
15 февраля 2024 года в Алматы по улице Ангарская, не доезжая улицы Бокейханова, от удара при столкновении грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Corolla разлетелись с дороги в разные стороны. Погиб пассажир, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, водитель Mercedes не справился с управлением на затяжном повороте по улице Ангарская и столкнулся с легковушкой. В результате оба автомобиля разлетелись в разные стороны.

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Toyota вылетела с дороги через тротуар и врезалась в дерево. Машина не улетела в Большой Алматинский канал благодаря бетонному отбойнику, который остановил движение.

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Тем временем, как добавили участники происшествия, грузовик отлетел в противоположную сторону, где врезался в дерево.

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что из кузова автомобиля вырвало двигатель и трансмиссию, которые отлетели на несколько метров.

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Фото: Zakon.kz

Пассажир Mercedes скончался на месте от полученных травм. Водителя грузовика и Toyota госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Днем ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во время движения по трассе в ВКО. Как уточнили спасатели, горели сгораемые детали моторного отсека двигателя, обшивка салона, панель управления, покрышки колес.

Читайте также

В Алматы загорелся автобус
В Алматы загорелся автобус
Взрыв газа в Темиртау: из-под завалов извлекли тело женщины
Взрыв газа в Темиртау: из-под завалов извлекли тело женщины
Алматинцы ощутили очередной афтершок
Алматинцы ощутили очередной афтершок
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: