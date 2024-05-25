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Открыли трассу Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области

, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 13:23
25 мая 2024 года в "КазАвтоЖоле" сообщили об открытии автодороги Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Открыто движение на автодороге Екатеринбург – Алматы км 1080-1140 участок станция Колутон – село Новочеркасское, сообщили в дорожной службе.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники филиала "КазАвтоЖол" своевременно проводят уборку снега на дорогах", – отчитались в организации.

В субботу, 25 мая, в Акмолинской области закрыли несколько участков дорог республиканского и областного значения. Причина – верховой снег и понижение температуры.

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