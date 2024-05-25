Открыли трассу Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области
25 мая 2024 года в "КазАвтоЖоле" сообщили об открытии автодороги Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Открыто движение на автодороге Екатеринбург – Алматы км 1080-1140 участок станция Колутон – село Новочеркасское, сообщили в дорожной службе.
"Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники филиала "КазАвтоЖол" своевременно проводят уборку снега на дорогах", – отчитались в организации.
В субботу, 25 мая, в Акмолинской области закрыли несколько участков дорог республиканского и областного значения. Причина – верховой снег и понижение температуры.
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