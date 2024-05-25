Открыли трассу Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области

25 мая 2024 года в "КазАвтоЖоле" сообщили об открытии автодороги Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

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