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События

Тренер по плаванию задержан с прегабалином: полиция раскрыла подробности дела в Петропавловске

Петропавловск, тренер по плаванию, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 17:36 Фото: polisia.kz
В Департаменте полиции (ДП) Северо-Казахстанской области раскрыли подробности по делу в отношении задержанного тренера по плаванию, сообщает Zakon.kz.

30 сентября 2026 года в МВД рассказали, что в Петропавловске задержан тренер по плаванию, у которого изъяли 56 таблеток с сильнодействующим веществом.

"Полицейские задержали на территории Петропавловска тренера по плаванию, который подозревается в причастности к незаконному обороту сильнодействующих препаратов. У него были изъяты 4 блистера с таблетками прегабалин, приобретенными без рецепта. Медицинское освидетельствование задержанного подтвердило факт употребления каннабиноидов", – сообщили в пресс-службе ДП СКО сегодня, 1 октября.

Также отмечается, что полицейские установили аптеку, в которой были приобретены таблетки.

"В отношении фармацевта, 40-летней жительницы Петропавловска, возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ. На время следствия из аптеки изъяты все препараты, отпуск которых разрешается только при наличии рецепта".Пресс-служба ДП СКО

Стражи порядка подчеркнули, что бесконтрольное распространение таких веществ создает риски вовлечения в наркоманию или несчастных случаев при передозировке.

Всего с начала года полицейские выявили в СКО 5 фактов незаконного оборота сильнодействующих веществ и прекурсоров, а также 3 факта нарушения правил обращения с такими веществами.

25 сентября 2026 года сообщалось, что известный тамада из Астаны задержан в Шымкенте. В его номере гостиницы полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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