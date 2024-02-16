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Фоторепортаж из заснеженного Алматы

Фоторепортаж из заснеженного Алматы Фото: Zakon.kz
С утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад. Корреспондент Zakon.kz прошелся по заснеженной южной столице, чтобы запечатлеть зимнюю сказку.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопад не прекратится до ночи субботы, 17 февраля.

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Отметим, что обрушившийся на Алматы снегопад парализовал движение в городе.

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Также из-за сильного снегопада на тротуарах образовалась жижа. Как отметили в акимате южной столицы, коммунальные службы мегаполиса переведены на усиленный режим работы.

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, для уборки снега задействованы 483 единицы спецтехники и 1180 дорожных рабочих. Силами 176 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов (ПГМ).

Ведутся работы по подметанию тротуаров, мест общего пользования и заездов к социально значимым объектам, в которых задействовано 174 единицы малогабаритной тротуароуборочной техники. Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем корреспондент Zakon.kz побывал во дворах многоэтажек Алматы. В некоторых из них уже, как в зимней сказке – деревья и машины укутаны снегом, а тропинок и вовсе не видать.

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из заснеженной Алматы

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Международном аэропорту Алматы по состоянию на 15:32 отменены или задерживаются 32 авиарейса.

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