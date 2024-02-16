Фоторепортаж из заснеженного Алматы

С утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад. Корреспондент Zakon.kz прошелся по заснеженной южной столице, чтобы запечатлеть зимнюю сказку.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопад не прекратится до ночи субботы, 17 февраля.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что обрушившийся на Алматы снегопад парализовал движение в городе.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также из-за сильного снегопада на тротуарах образовалась жижа. Как отметили в акимате южной столицы, коммунальные службы мегаполиса переведены на усиленный режим работы.

Фото: Zakon.kz

По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, для уборки снега задействованы 483 единицы спецтехники и 1180 дорожных рабочих. Силами 176 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов (ПГМ).

Ведутся работы по подметанию тротуаров, мест общего пользования и заездов к социально значимым объектам, в которых задействовано 174 единицы малогабаритной тротуароуборочной техники. Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем корреспондент Zakon.kz побывал во дворах многоэтажек Алматы. В некоторых из них уже, как в зимней сказке – деревья и машины укутаны снегом, а тропинок и вовсе не видать.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Международном аэропорту Алматы по состоянию на 15:32 отменены или задерживаются 32 авиарейса.