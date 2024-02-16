Фоторепортаж из заснеженного Алматы
Согласно прогнозу синоптиков, снегопад не прекратится до ночи субботы, 17 февраля.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Отметим, что обрушившийся на Алматы снегопад парализовал движение в городе.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также из-за сильного снегопада на тротуарах образовалась жижа. Как отметили в акимате южной столицы, коммунальные службы мегаполиса переведены на усиленный режим работы.
Фото: Zakon.kz
По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, для уборки снега задействованы 483 единицы спецтехники и 1180 дорожных рабочих. Силами 176 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов (ПГМ).
Ведутся работы по подметанию тротуаров, мест общего пользования и заездов к социально значимым объектам, в которых задействовано 174 единицы малогабаритной тротуароуборочной техники. Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
Фото: Zakon.kz
Вместе с тем корреспондент Zakon.kz побывал во дворах многоэтажек Алматы. В некоторых из них уже, как в зимней сказке – деревья и машины укутаны снегом, а тропинок и вовсе не видать.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Международном аэропорту Алматы по состоянию на 15:32 отменены или задерживаются 32 авиарейса.