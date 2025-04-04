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Происшествия

Восьмилетнего мальчика сильно избили в Лисаковске

ребенка избили в Лисаковске, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 22:36 Фото: astanatv.kz
В Лисаковске полиция ведет досудебное расследование в связи с избиением восьмилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, сотрудники ювенальной полиции для защиты ребенка поместили его в центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. В настоящее время он находится с биологическим отцом.


"В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные мероприятия (осуществляются допросы, назначена экспертиза). Информация о ребенке поступила 3 апреля текущего года от представителей органов опеки и администрации школы, так как мальчик не приступил к занятиям после каникул", – заявили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Ранее стало известно, что в Семее группа подростков жестоко избила мальчика. В ДП области Абай заявили, что подростковый конфликт взят под особый контроль. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего ребенка.

26 февраля стало известно, что директора школы №9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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