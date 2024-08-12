Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шокирующее нападение на детей в Алматинской области: мужчину обвинили в изнасиловании

издевавшегося над детьми мужчину подозревают еще и в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 23:02 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области неожиданное продолжение получила история с нападением на четверых детей. 12 августа прокуроры сделали шокирующее заявление: мужчину, который ворвался в чужой дом и издевался над тремя мальчиками и девочкой, подозревают еще и в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, расследование окончено сразу по трем статьям. В их числе "Изнасилование", "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего" и "Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия".

16 февраля 2024 года в социальных сетях появился ролик, на кадрах которого неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их и наносил ножевые ранения. Позже выяснилось, что истязания проходили в селе Балгабек Алматинской области. По словам местных жителей, мужчина ворвался в дом бывшей возлюбленной и издевался над ее детьми: он связал всех четверых. 13-летнего подростка ударил тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом. Младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение. На крики прибежали соседи и выбили стекла.

Тогда 47-летнего уроженца Туркестанской области задержали.

Читайте также

поиск туристов в горах Алматы
20 часов искали потерявшихся туристов из Казахстана и России в горах Алматы
пожар в кафе
Пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы
жителя Кокшетау задавил погрузчик во время ремонта
В Кокшетау во время ремонта погрузчик рухнул на водителя
Елена Беляева
Алматинская область 2024 год Изнасилования Побои Изнасилования Побои
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: