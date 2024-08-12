Шокирующее нападение на детей в Алматинской области: мужчину обвинили в изнасиловании

В Алматинской области неожиданное продолжение получила история с нападением на четверых детей. 12 августа прокуроры сделали шокирующее заявление: мужчину, который ворвался в чужой дом и издевался над тремя мальчиками и девочкой, подозревают еще и в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, расследование окончено сразу по трем статьям. В их числе "Изнасилование", "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего" и "Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия".

16 февраля 2024 года в социальных сетях появился ролик, на кадрах которого неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их и наносил ножевые ранения. Позже выяснилось, что истязания проходили в селе Балгабек Алматинской области. По словам местных жителей, мужчина ворвался в дом бывшей возлюбленной и издевался над ее детьми: он связал всех четверых. 13-летнего подростка ударил тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом. Младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение. На крики прибежали соседи и выбили стекла.

Тогда 47-летнего уроженца Туркестанской области задержали.