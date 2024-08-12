Шокирующее нападение на детей в Алматинской области: мужчину обвинили в изнасиловании
По информации КТК, расследование окончено сразу по трем статьям. В их числе "Изнасилование", "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего" и "Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия".
16 февраля 2024 года в социальных сетях появился ролик, на кадрах которого неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их и наносил ножевые ранения. Позже выяснилось, что истязания проходили в селе Балгабек Алматинской области. По словам местных жителей, мужчина ворвался в дом бывшей возлюбленной и издевался над ее детьми: он связал всех четверых. 13-летнего подростка ударил тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом. Младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение. На крики прибежали соседи и выбили стекла.
Тогда 47-летнего уроженца Туркестанской области задержали.