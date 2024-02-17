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За использование фото без согласия оштрафован атыраусец

За использование фото без согласия оштрафован атыраусец Фото: pixabay
В Атырауском городском суде рассмотрели гражданское дело об удалении поста в соцсети с фотографией истца и выплате компенсации за моральный вред, передает Zakon.kz.

Аzh.kz сообщает, что женщина обратилась в суд с иском из-за того, что пользователь интернет без ее согласия опубликовал ее фотографию в Facebook. Она считает, что мужчина незаконно вмешался в ее личную жизнь, нарушил личные неимущественные блага и права, в том числе неотъемлемое право на собственное изображение. Истец попросила удалить посты и выплатить ей компенсацию в размере 200 тысяч тенге.

"Ответчик разместил публикацию с использованием изображения истца без его согласия, следовательно, они получены незаконным способом. В связи с чем нарушено право истца на собственное изображение", – пришел к выводу суд.

Судом установлено, незаконные действия оказали негативное влияние на женщину, причинив ей нравственные страдания. В этой связи взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч тенге. Также ответчик обязан удалить публикацию с фото истца в Facebook.

Жителя Кызылорды задержали за публикацию материалов деструктивного характера.

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