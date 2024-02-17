Большегруз с товаром более 35 тонн отбуксировали полицейские в Акмолинской области

Полицейские помогли отбуксировать большегруз, который из-за гололеда на трассе не мог подняться на подъем в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Акмолинской области, в связи со сложными погодными условиями патрульные экипажи продолжают работать в усиленном режиме. Особое внимание уделяется большегрузам, выполняющие дальние рейсы.

"16 февраля на участке республиканской трассы "Алматы – Екатеринбург" на территории Жаксынского района, водитель фуры, перевозившей груз весом более 35 тонн, из-за образовавшегося на дороге гололеда, не мог подняться на подъем. Сложившаяся ситуация стала опасной не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения", – поделились в департаменте.

На помощь пришел экипаж батальона патрульной полиции в составе Буркута Алшинбаева и Дархана Мажитова. Они отбуксировали фуру на подъем, обеспечив безопасность движения на данном участке автодороги. Водитель поблагодарил полицейских за помощь.

По состоянию на 09:30 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.

