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Пожар на барахолке Алматы: дым распространяется по городу

пожар Алматы Фото: ДЧС Алматы
17 февраля с 10 утра в Алматы горит склад на барахолке. Дым от огня видно за несколько километров, сообщает Zakon.kz.

Пожарные работают осторожно – на складе имеются взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия. Так, в 11:31 оттуда эвакуировали газовый балон объемом 25 литров.


Тем временем дым от пожара распространяется по городу, облако дыма видно из разных частей города. Вот такое видео снял корреспондент Zakon.kz с высоты.

На ликвидацию пожара задействованы 104 человек личного состава ДЧС и 29 техники. Пожарные все еще не могут определить даже предварительную площадь пожара.

Напомним, 17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района.

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