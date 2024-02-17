Пожар на барахолке Алматы: дым распространяется по городу

17 февраля с 10 утра в Алматы горит склад на барахолке. Дым от огня видно за несколько километров, сообщает Zakon.kz.

Пожарные работают осторожно – на складе имеются взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия. Так, в 11:31 оттуда эвакуировали газовый балон объемом 25 литров.





Тем временем дым от пожара распространяется по городу, облако дыма видно из разных частей города. Вот такое видео снял корреспондент Zakon.kz с высоты.

На ликвидацию пожара задействованы 104 человек личного состава ДЧС и 29 техники. Пожарные все еще не могут определить даже предварительную площадь пожара.

Напомним, 17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района.