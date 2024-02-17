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В Алматы горит склад на барахолке

пожар Алматы Фото: Zakon.kz
17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района, сообщает Zakon.kz.

Загорелась кровля склада открытым пламенем, на тушение и защиту рядом расположенного административного здания введены пожарные стволы.

"Обстановка под контролем ДЧС при помощи камер видеонаблюдения и обнаружения задымлений и пожаров по городу", – сообщили в городском департаменте по ЧС.
пожар с камеры наблюдения

Фото: ДЧС Алматы

Развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, препятствие создают частная автотехника, службы взаимодействия обесточивают объект.

На месте работают 92 человека личного состава и 25 единиц техники ДЧС. 

"Личный состав работает на месте пожара с соблюдением техники безопасности, тушение пожара осложняется наличием взрывоопасных предметов". ДЧС Алматы

С горящего склада эвакуирован газовый баллон. Стволы введены на защиту рядом стоящей гостиницы.

Ранее пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны.

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