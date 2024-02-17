Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Масштабы пожара на барахолке Алматы с высоты птичьего полета – репортаж

пожар Алматы Фото: Zakon.kz
17 февраля около 10 утра на барахолке Алматы загорелся склад на большой площади. Корреспонденты Zakon.kz съездили на место ЧП и сняли несколько с дрона и непосредственно вблизи очага горения.

Пожар все еще не потушен, в 12:28 огнеборцам удалось только достичь локализации. Площдь пожара не определили – мешает густое задымление объекта.

По нашим кадрам с дрона можно предположить, что площадь превышает 2 тысячи м².


На месте работают более ста пожарных и 25 единиц техники городского департамента по ЧС. Спецкор Zakon.kz снял оттуда фоторепортаж.

пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу на склад барахолки в Алматы. Дым от огня было видно за несколько километров. Пожарные работают осторожно – на складе имеются взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия.

Читайте также

Карагандинская область
Третьи сутки ищут пропавшего в степи мужчину в Карагандинской области
Две трассы в Мангистауской области закрыты из-за непогоды
Две трассы в Мангистауской области закрыты из-за непогоды
Кража тележки напитков попала на видео в Акмолинской области
Кража тележки напитков попала на видео в Акмолинской области
Мухит Турсынали
Алматы Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Скандал разгорелся между руководителями Атырауского НПЗ: в КМГ сделали заявление
Скандал разгорелся между руководителями Атырауского НПЗ: в КМГ сделали заявление
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: