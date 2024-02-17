Масштабы пожара на барахолке Алматы с высоты птичьего полета – репортаж

17 февраля около 10 утра на барахолке Алматы загорелся склад на большой площади. Корреспонденты Zakon.kz съездили на место ЧП и сняли несколько с дрона и непосредственно вблизи очага горения.

Пожар все еще не потушен, в 12:28 огнеборцам удалось только достичь локализации. Площдь пожара не определили – мешает густое задымление объекта.

По нашим кадрам с дрона можно предположить, что площадь превышает 2 тысячи м².





На месте работают более ста пожарных и 25 единиц техники городского департамента по ЧС. Спецкор Zakon.kz снял оттуда фоторепортаж.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу на склад барахолки в Алматы. Дым от огня было видно за несколько километров. Пожарные работают осторожно – на складе имеются взрывоопасные предметы: газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия.

