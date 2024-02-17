124 иностранца поблагодарили полицейских за помощь на дорогах в Акмолинской области

15 февраля на территории Жаксынского района совместными усилиями сотрудников полиции, ДЧС и местных исполнительных органов, из снежного плена были спасены 124 иностранных пассажиров автобусов, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области сообщили, что два автобуса буквально встали недалеко от поселка Жаксы: в первом случае – в 30-ти градусный мороз замерзло топливо, во втором – из-за поломки стартера. Полицейскими были организованы мероприятия по спасению людей и размещению их в пункты обогрева.

"В результате 124 иностранных гражданина, в числе которых 15 граждан Узбекистана и 109 – Таджикистана (девять женщин и 15 детей) не пострадали и были обеспечены горячим питанием и ночлегом. Неисправности в автобусах устранены и они продолжили свой путь", – рассказали в департаменте.

Посольство Республики Таджикистан выразило свое уважение и благодарность департаменту по ЧС и полиции Акмолинской области за спасение своих граждан на трассе "Алматы-Екатеринбург".