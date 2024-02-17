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Посольство Таджикистана выразило благодарность казахстанским спасателям

застрявший автобус Фото: ДЧС Акмолинской области
Посольство Республики Таджикистан выразило свое уважение и благодарность департаменту по ЧС и полиции Акмолинской области за спасение своих граждан на трассе "Алматы-Екатеринбург", сообщает Zakon.kz.

Свою благодарность посольство Таджикистана выразило в письме министерству иностранных дел Казахстана.

15 февраля на автодороге "Алматы-Екатеринбург", сломался рейсовый автобус, следовавший в город Екатеринбург. В пункты обогрева были эвакуированы 71 граждан Таджикистана. В медицинской помощи никто не нуждался.

Также ранее спасатели помогли иностранцам, застрявшим на трассе в ВКО.

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Мухит Турсынали
МИД РК Акмолинская область Казахстан Таджикистан
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