Посольство Таджикистана выразило благодарность казахстанским спасателям

Посольство Республики Таджикистан выразило свое уважение и благодарность департаменту по ЧС и полиции Акмолинской области за спасение своих граждан на трассе "Алматы-Екатеринбург", сообщает Zakon.kz.

Свою благодарность посольство Таджикистана выразило в письме министерству иностранных дел Казахстана.

15 февраля на автодороге "Алматы-Екатеринбург", сломался рейсовый автобус, следовавший в город Екатеринбург. В пункты обогрева были эвакуированы 71 граждан Таджикистана. В медицинской помощи никто не нуждался.

Также ранее спасатели помогли иностранцам, застрявшим на трассе в ВКО.