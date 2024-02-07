Крупный пожар разгорелся в двухэтажном магазине в ВКО

В поселке Бобровка Глубоковского района в отдельно стоящем двухэтажном здании, приспособленном под магазин, по улице Семьянова произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия подразделений службы пожаротушения ДЧС ВКО деревянные конструкции кровли, стен, пола полыхали открытым пламенем.



Огнеборцами пожар был локализован и ликвидирован на площади 120 кв. м.

"Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС ВКО

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.





ДЧС ВКО просит предпринимателей быть бдительными и своевременно устранять нарушения, которые могут послужить причиной пожара.





Ранее сообщалось, что 8 устькаменогорцев эвакуировали из дома из-за пожара в магазине на первом этаже.