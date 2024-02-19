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Пожар в многоэтажке Актобе: из горящей квартиры спасли восемь человек

Пожар в многоэтажке Актобе: из горящей квартиры спасены восемь человек Фото: pixabay
Пожар произошел в десятиэтажном доме в Актобе, спасатели эвакуировали из горящей квартиры восемь человек, в том числе двоих детей, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, пожар произошел 18 февраля в 22:33.

"В Актобе в квартире на третьем этаже десятиэтажного жилого дома произошло загорание на площади 60 кв.м. Силами ДЧС по лестничному маршу спасены восемь человек, в том числе двое детей. Эвакуированы 17 человек, в том числе трое детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 22:50 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. На место выезжали 27 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома в Астане, погибла женщина.

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