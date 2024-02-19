Пожар в многоэтажке Актобе: из горящей квартиры спасли восемь человек

Фото: pixabay

Пожар произошел в десятиэтажном доме в Актобе, спасатели эвакуировали из горящей квартиры восемь человек, в том числе двоих детей, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, пожар произошел 18 февраля в 22:33. "В Актобе в квартире на третьем этаже десятиэтажного жилого дома произошло загорание на площади 60 кв.м. Силами ДЧС по лестничному маршу спасены восемь человек, в том числе двое детей. Эвакуированы 17 человек, в том числе трое детей", – говорится в сообщении. Отмечается, что в 22:50 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. На место выезжали 27 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС. Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома в Астане, погибла женщина. Читайте также Женщина погибла в пожаре в элитном районе Астаны 18 человек спасли из снежного плена в Жамбылской области В Алматы загорелась крыша караоке

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