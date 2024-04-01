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Восемь человек спасли из горящей квартиры многоэтажки в Астане

Восемь человек спасли из горящей квартиры многоэтажки в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 19:03 Фото: pixabay
Пожар произошел 1 апреля в жилом девятиэтажном доме в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, столичные огнеборцы спасли семерых взрослых и одного ребенка.

"В районе Сарыарка Астаны произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на втором этаже. Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам. Одна из них – женщина с особой заботой", – говорится в сообщении.


Отмечается, что сейчас устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 31 марта в Турксибском районе Алматы произошел пожар на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцы экстренно эвакуировали девять человек. 

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