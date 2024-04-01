Восемь человек спасли из горящей квартиры многоэтажки в Астане

Пожар произошел 1 апреля в жилом девятиэтажном доме в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, столичные огнеборцы спасли семерых взрослых и одного ребенка.

"В районе Сарыарка Астаны произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на втором этаже. Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам. Одна из них – женщина с особой заботой", – говорится в сообщении.





Отмечается, что сейчас устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 31 марта в Турксибском районе Алматы произошел пожар на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцы экстренно эвакуировали девять человек.