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Законодательство РК

Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"

Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном" Фото: Zakon.kz
Майор полиции в нетрезвом виде совершил аварию с другим служебным автомобилем. Кроме того, в ходе экспертизы в его крови якобы нашли мефедрон. Рассылка с таким текстом появилась в Казнете. В городской полиции Zakon.kz разъяснили ситуацию.

Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием полицейского в наркотическом опьянении была опубликована в Telegram-канале egov.press.

В пресс-службе полиции Алматы не оставили без внимания данные сообщения и дали комментарий.

"По факту дорожного транспортного происшествия состоянии опьянения сотрудником полиции Алматы начато расследование. Решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что еще ряд руководителей понесли дисциплинарное наказание.

"Эта работа находится на контроле руководства МВД РК".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Летом 2023 года полицейский в Алматы по неосторожности застрелил коллегу. Уже в феврале 2024 года Алмалинский районный суд вынес приговор по уголовному делу: экс-полицейского осудили на 1,5 года.

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