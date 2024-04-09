Главный полицейский СКО попросил жителей сохранять спокойствие

Начальник Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов 9 апреля 2024 года обратился к населению в связи с паводком, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к жителям Петропавловска и подтопленных сел, которые были эвакуированы, а также к тем, кто сейчас в процессе эвакуации, главный полицейский СКО отметил, что "не нужно поддаваться тревожным настроениям".

"Мы понимаем, что сейчас многие оказались в тяжелой ситуации. И сотрудники полиции готовы приложить все усилия и задействовать все ресурсы для обеспечения сохранности вашего имущества. Патрулирование пешими нарядами и автопатрулями данных локаций проводится в круглосуточном режиме. Все дома и подсобные хозяйства мы взяли под охрану". Айдын Кабдулдинов

Он попросил горожан, жителей и гостей региона "отнестись с пониманием к временным трудностям и ограничениям".

"В случае нарушений общественного порядка или преступлений – незамедлительно звоните на номер "102", с указанием адресов и обстоятельств происшествий. Прошу отнестись с пониманием к работе полиции, оказывать необходимое содействие в эвакуации людей и животных и не воспрепятствовать законным действиям сотрудников правоохранительных органов. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным сообщениям!" Айдын Кабдулдинов

По его словам, с начала весеннего паводка полицейские Петропавловска и всех районов Северо-Казахстанской области работают в усиленном варианте несения службы.

"Основные задачи – обеспечение порядка, дорожной безопасности, недопущение фактов мародерства, а также оперативное оказание всей необходимой помощи населению. Для этого на круглосуточном дежурстве задействован 361 сотрудник полиции, около 130 из них – инспекторы батальона патрульной полиции". Айдын Кабдулдинов

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проверил работы по укреплению дамб в Петропавловске. Позднее замакима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев рассказал о сложной паводковой обстановке в регионе. Затем первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО.