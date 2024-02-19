Девушка поссорилась с отцом и пыталась спрыгнуть с моста в Туркестанской области

На пульт "102" Сауранского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что девушка пытается прыгнуть с моста. Полицейским удалось предотвратить трагедию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, инцидент произошел 20 февраля около 21:00.

Полицейские поговорили с подростком, успокоили, а потом, воспользовавшись моментом, схватили ее и помешали прыгнуть.

Как выяснилось, на такой необдуманный шаг девушка пошла из-за ссоры с отцом, который забрал у нее мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что 11-летний подросток спрыгнул с балкона многоэтажки в Уральске.