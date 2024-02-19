Осужденный чиновник доказал, что растратил не миллиард, а 260 миллионов тенге

В Акмолинской области приговоренный руководитель отдела ЖКХ доказал в суде, что участвовал в растрате менее 1,3 млрд тенге, за что ему снизили сумму взыскания до 263,2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Ранее приговором суда первой инстанции руководитель отдела ЖКХ и 4 работника ТОО были осуждены к 7 и 8 годам лишения свободы. Суд их признал виновными в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Районный суд посчитал, что из выделенных государством денег для строительства электроснабжения села Кызылсуат осужденными похищено 1,3 млрд тенге. Эта сумма взыскана в доход государства.



Однако, апелляционная коллегия при пересмотре приговора суда установила, что нижестоящим судом не в должной мере дана правовая оценка всем обстоятельствам дела. Коллегия пришла к выводу, что осужденные значительно завысили стоимость использованного оборудования.

"Ущерб государству установлен исходя из выделенных денежных средств на строительство объекта и фактически затраченных товариществом, с учетом всех выполненных работ. По результатам тщательного анализа представленных доказательств, коллегией признано, что фактический ущерб составил 263,2 млн тенге. Исходя из этого, взысканный ущерб снижен с 1,3 млрд тенге до 263,2 млн тенге". Пресс-служба Акмолинского областного суда

Кроме того, апелляционная коллегия действия трех осужденных переквалифицировала в пределах совершенных ими деяний на пособничество. При этом, мера наказания в виде лишения свободы на 7 лет в отношении их оставлена без изменения.

Мера наказания "Т." и "Ж." в виде лишения свободы на 8 лет также оставлена без изменения, ввиду растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области вынесли приговор по факту хищения бюджетных средств – 1,3 млрд тенге – при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат. Дело расследовано Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с прокуратурой региона