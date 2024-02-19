Два человека погибли во время пожаров в Акмолинской и Атырауской областях

Пресс-служба МЧС РК обратилась к казахстанцам в связи с гибелью двух людей во время пожаров в Акмолинской и Атырауской областях, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, 19 февраля в двухэтажном частном жилом доме в микрорайоне Жеруйык г. Атырау произошел пожар на площади 25 кв. м. Пожарные в ходе проведения разведочных работ обнаружили тело мужчины 1954 г.р. В результате оперативных действий пожарных, удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты.



"Также в с. Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области в квартире двухквартирного частного жилого дома произошел пожар на площади 80 кв. м. В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружено тело гражданина 1970 г.р.". Пресс-служба МЧС РК

Причины произошедших пожаров устанавливаются.

МЧС призывает граждан в отопительный период строго соблюдать правила пожарной безопасности в жилых домах и быту.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в пожаре в элитном районе Астаны.