Жильцов 17-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Астане

Фото: pixabay

В Астане по улице Туран на первом этаже 17-этажного жилого дома в кофейне произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, загорелась урна с мусором и жировые отложения в вытяжке кухонного помещения. Жильцов дома экстренно эвакуировали. В данное время сообщается о локализации пожара. Ранее сообщалось, что американец серьезно пострадал, спасая собаку.

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