Жильцов 17-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Астане
Фото: pixabay
В Астане по улице Туран на первом этаже 17-этажного жилого дома в кофейне произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, загорелась урна с мусором и жировые отложения в вытяжке кухонного помещения.
Жильцов дома экстренно эвакуировали.
В данное время сообщается о локализации пожара.
Ранее сообщалось, что американец серьезно пострадал, спасая собаку.
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