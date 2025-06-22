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Происшествия

Жильцов 17-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 21:37 Фото: pixabay
В Астане по улице Туран на первом этаже 17-этажного жилого дома в кофейне произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, загорелась урна с мусором и жировые отложения в вытяжке кухонного помещения.

Жильцов дома экстренно эвакуировали.

В данное время сообщается о локализации пожара.

Ранее сообщалось, что американец серьезно пострадал, спасая собаку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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