Вандалы разрушили канализационную станцию возле курортной зоны Актау

Еще незавершенную канализационную станцию разграбили вандалы в Актау. Ее возводят возле одной из курортных зон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "24 KZ", неизвестные похитили там и 4 км электросетей. Ущерб государству составил 105 млн тенге. В итоге, один из ведущих туристических проектов так и остался нереализованным.

"Полицейским удалось задержать подозреваемых, дело уже направлено в суд. Строительство объекта началось в 2019 году. От областного центра до курортной зоны протянули канализационные сети и установили 50 насосных станций. Оставалось только подключить их к электроснабжению. Однако установки были разграблены неизвестными, а электросети похищены", – говорится в телесюжете.





Как рассказал телеканалу главный инженер коммунального предприятия Аскар Дузмагамбетов, на станции ежедневно контролируется все работы.

"Видно в вечернее время, когда на объекте не было людей, украли все. Открыли щиты на канализационной станции, унесли кабели, канализационные люки вскрыли и тоже вынесли. Мы уже обратились с заявлением в полицию. В итоге, практически готовый объект так и остался незавершенным", – рассказал он.

Полицейским удалось выявить пятерых подозреваемых в хищении 4 км электросетей.

"Все пятеро подозреваемых уже задержаны. Ведется досудебное расследование по статье 188 часть 4 пункт 1 (кража, совершенная преступной группой, в крупном размере). Сейчас уже доказана их причастность к факту кражи. Дело рассматривается в суде. Ну а чтобы кражи не повторились, решено вокруг объекта установить электрическую изгородь", – заместитель следственного отдела городского управления полиции Ануар Сулейменов.

27 ноября сообщалось о другом случае. Тогда вандалы разрушили шахматные фигуры в центре Атырау. Житель Атырау снял на видео последствия акта вандализма. Хулиганами, которые повредили шахматные фигуры, оказались двое подростков.