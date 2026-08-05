#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
Общество

В Алматы полиция усилила контроль за некоторыми транспортными средствами: кого это коснулось

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 10:25 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы усиливают контроль за грузовым транспортом, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 4 августа 2026 года, объявила пресс-служба ДП южной столицы:

"Многотонные машины ежедневно проходят по улицам Алматы. Любая неисправность или нарушение правил за их рулем может обернуться серьезной аварией. Поэтому сотрудники Управления административной полиции усиливают контроль за грузовым транспортом".

Согласно предоставленной информации, в мегаполисе зарегистрировано свыше 48 тыс. грузовых автомобилей.

С начала года выявлено более 16,5 тыс. нарушений Правил дорожного движения, допущенных их водителями. В поле зрения полицейских – технически неисправный транспорт, грубые нарушения ПДД и автомобили, загрязняющие атмосферу сверх установленных норм.

Такие проверки, как пояснили стражи порядка, направлены на обеспечение дорожной безопасности и поддержание экологического благополучия города в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Только за минувшие сутки выявлено 120 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями грузового транспорта. Один автомобиль водворен на специализированную стоянку.

С 28 по 30 июля 2026 года в Алматы сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик". По итогам ОПМ всего за три дня было выявлено 2462 нарушения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
11:16, Сегодня
Уровень агрессии зашкалил: в Алматы жестокое групповое избиение попало на видео
грузовики, полиция
17:29, 09 июня 2026
Полиция Алматы усилила рейды: кто попал под прицел на этот раз
кадры с дрона
13:12, 19 февраля 2026
Полиция Алматы усилила контроль с применением дронов: кто попал под прицел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
11:04, Сегодня
Шавкат Рахмонов задушил Фаниля Рафикова на спарринге (видео)
Карлос Алькарас снялся с предстоящего &quot;Мастерса&quot; в Цинциннати
10:49, Сегодня
Карлос Алькарас снялся с предстоящего "Мастерса" в Цинциннати
Усман Нурмагомедов
10:31, Сегодня
Ислам Махачев поддержал возможный скорый переход Нурмагомедова в UFC
Россиянин Рублёв проиграл 281-й ракетке мира на &quot;Мастерсе&quot; в Монреале
10:29, Сегодня
Россиянин Рублёв проиграл 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: