В Алматы полиция усилила контроль за некоторыми транспортными средствами: кого это коснулось

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы усиливают контроль за грузовым транспортом, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 4 августа 2026 года, объявила пресс-служба ДП южной столицы:

"Многотонные машины ежедневно проходят по улицам Алматы. Любая неисправность или нарушение правил за их рулем может обернуться серьезной аварией. Поэтому сотрудники Управления административной полиции усиливают контроль за грузовым транспортом".

Согласно предоставленной информации, в мегаполисе зарегистрировано свыше 48 тыс. грузовых автомобилей.

С начала года выявлено более 16,5 тыс. нарушений Правил дорожного движения, допущенных их водителями. В поле зрения полицейских – технически неисправный транспорт, грубые нарушения ПДД и автомобили, загрязняющие атмосферу сверх установленных норм.

Такие проверки, как пояснили стражи порядка, направлены на обеспечение дорожной безопасности и поддержание экологического благополучия города в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Только за минувшие сутки выявлено 120 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями грузового транспорта. Один автомобиль водворен на специализированную стоянку.

С 28 по 30 июля 2026 года в Алматы сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик". По итогам ОПМ всего за три дня было выявлено 2462 нарушения.