Африканцев депортировали из Алматы

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы отправили домой нелегалов из Африки, сообщает Zakon.kz.

По сведениям миграционной службы Алматы, 19 граждан стран африканского континента, задержанные за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан, депортированы к себе на родину.

"Данные иностранцы в период пребывания в нашей стране нарушили законодательство в сфере миграции населения. В частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановление суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", – уточнил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Начальник Управления миграционной службы ДП Алматы отметил, что авиатранспортировка организована при содействии акимата города.

"Она пройдет в несколько этапов. Отправка следующей партии нелегалов из Африки запланирована до конца января". Асхат Бутунчинов

3 ноября 2023 года сообщалось, что в Алматы прошел суд над гражданами Нигерии, которых задержали за нелегальное пребывание в Казахстане. В ходе процесса африканцы сами попросили отправить их на родину. Подробности здесь.