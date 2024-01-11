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Законодательство РК

Африканцев депортировали из Алматы

Африканцев депортировали из Алматы Фото: polisia.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы отправили домой нелегалов из Африки, сообщает Zakon.kz.

По сведениям миграционной службы Алматы, 19 граждан стран африканского континента, задержанные за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан, депортированы к себе на родину.

"Данные иностранцы в период пребывания в нашей стране нарушили законодательство в сфере миграции населения. В частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановление суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", – уточнил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Начальник Управления миграционной службы ДП Алматы отметил, что авиатранспортировка организована при содействии акимата города.

"Она пройдет в несколько этапов. Отправка следующей партии нелегалов из Африки запланирована до конца января".Асхат Бутунчинов

3 ноября 2023 года сообщалось, что в Алматы прошел суд над гражданами Нигерии, которых задержали за нелегальное пребывание в Казахстане. В ходе процесса африканцы сами попросили отправить их на родину. Подробности здесь.

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Динара Халдарова
Алматы
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