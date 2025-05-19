Пропажа оружия в ДП Алматы: приговор по резонансному делу

В Алматы осудили троих полицейских, обвиненных в краже изъятого в рамках расследования разных дел оружия, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались:

Максат Жексембаев, 1997 года рождения, работал старшим инспектором отдела военного и специального обеспечения Управления тылового обеспечения (УТО) Департамента полиции города Алматы, звание "старший лейтенант полиции". Привлечен к суду по статьям 287 ч. 4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в группе лиц неоднократно), 291 ч. 3 п. 1, 2, 4 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, с использованием служебного положения), 362 ч. 4 п. 3 (превышение власти), 369 ч. 2-1 (служебный подлог) УК РК.

Манат Шайдикешов, 1993 года рождения, работал криминалистом отдела криминалистического обеспечения досудебного расследования Управления оперативно-криминалистической службы ДП Алматы, звание "капитан полиции". Привлечен к суду по статьям 287 ч. 4, 291 ч. 3 п. 1, 2, 4, 362 ч. 4 п. 3 УК РК.

Нурболат Аскар, 1993 года рождения, работал водителем-полицейским в автослужбе Департамента полиции города Алматы, звание "старший сержант полиции". Привлечен к суду по статьям 287 ч. 4, 291 ч. 3 п. 1, 2, 4 УК РК.

Согласно обвинительному акту, Жексембаев, занимая с августа 2023 года должность старшего инспектора отдела военного и специального обеспечения УТО, исполнял обязанности заведующего складом хранения вещественных доказательств. Он был ответственным за прием, учет, хранение, выдачу и уничтожение вещественных доказательств, в том числе огнестрельного оружия и боеприпасов. Первый эпизод касался решения украсть оружие "Сайга-12К "Тактика", которое было передано на хранение и конфисковано по приговору суда. Подсудимый включил его в список подлежащих уничтожению, хотя оно было исправно. Жексембаев провел фиктивную процедуру "уничтожения" оружия в присутствии следователей. А затем забрал его для последующей продажи.

Следующим был револьвер системы "Наган", который подлежал уничтожению. Но Жексембаев его забрали и передал в незаконный оборот лицам, неустановленным следствием.

Шайдикешов был назначен на должность криминалиста отдела криминалистического обеспечения досудебного расследования Департамента оперативно-криминалистического управления ДП Алматы в 2018 году. В 2015 году он познакомился с оперативным сотрудником Управления по борьбе с организованной преступностью Жумамуратовым. Между ними сложились дружеские отношения. В 2021 году Жумамуратов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

"Около середины октября 2023 года, вечером, возле жилого комплекса "Central Park Rezidence" по улице Гоголя в Алматы, они встретились, и Р. Жумамуратов предложил М.Б. Шайдикешову организовать хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки из хранилища вещественных доказательств. За это он обещал денежное вознаграждение... ... Шайдикешов, зная, что его знакомый Жексембаев отвечает за хранилище, согласился на предложение", – говорится в приговоре суда №2 Бостандыкского района.

Далее Шайдикешов обратился к Жексембаеву, тот согласился и совместно они разработали план преступления, распределив роли.

"Согласно их договоренности, Жексембаев должен был похищать из камеры хранения вещественных доказательств в Управлении полиции города, где хранятся оружие, боеприпасы и взрывчатые устройства, подлежащие уничтожению и конфискации в пользу государства, а также оружие, по которому не вынесено окончательное решение суда, и передавать их Шайдикешову, который затем должен был, под предлогом проведения баллистических исследований, похищать эти предметы из здания Управления полиции города Алматы и продавать их Жумамуратову", – выяснили в суде.

Таким образом, Жексембаев и Шайдикешов с начала ноября 2023 года по 20 января 2024 года украли из камеры хранения УП Алматы 50 видов оружия и боеприпасов в различных количествах, в том числе оружия разных моделей, винтовки, пистолеты, травматические пистолеты, гранаты, автоматы, патроны и т.д.

Жумамуратов несколько раз передавал Шайдикешову деньги за похищенное оружие как наличными, так и переводами (в общей сумме 4 000 000 тенге). Половину денег Шайдикешов передал Жексембаеву.

"В ноябре 2023 года Шайдикешов вовлек в свои преступные планы бывшего знакомого – полицейского сержанта Аскара, который работал в Алматинском городском ДП в отделе дежурных криминалистов, с которым он вместе нес службу. С помощью Жексембаева и по предварительному сговору с Аскаром они спланировали кражу оружия из камеры хранения ДП с целью последующей продажи", – сказано далее в судебном документе.

Аскар занимался поиском покупателей для украденного из камеры хранения оружия, а Шайдикешов вместе с Жексембаевым осуществляли его незаконный оборот.

"В январе 2024 года Шайдикешов воспользовался своим служебным положением, похитил оружие из камеры хранения вещественных доказательств и начал реализовывать план по его продаже. ... И предложил своему бывшему знакомому Ж. найти покупателей для продажи похищенного из камеры хранения "Макарова" и 14 патронов калибра 9 мм. Ж., получив информацию о данном преступлении, 10 января 2024 года сообщил в Управление по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (УБЭКП) города Алматы о преступных намерениях Шайдикешова по сбыту огнестрельного оружия и патронов", – говорится в документе.

Для пресечения действий Шайдикешова и других лиц сотрудники УБЭКП с согласия Ж. организовали его в роли фиктивного покупателя.

В суде Жексембаев частично признал предъявленные ему обвинения. Он подтвердил, что участвовал в уничтожении оружия вместе с членами комиссии. Однако не может объяснить, почему оружие марки "Сайга-12К", не было уничтожено и 23 ноября 2023 года было обнаружено в Акмолинской области. Также он признал, что криминалист Шайдикешов незаконно выдавал оружие по его просьбе. Свой проступок он квалифицирует как неисполнение служебных обязанностей и бездействие. Жексембаев утверждал, что не знал о противоправных действиях Шайдикешова, не был в курсе продажи оружия и не получал долю от 4 000 000 тенге. Шайдикешов в суде полностью признал свою вину. Аскар признал вину по ч. 4 ст. 287 УК, и не признал вину по ст. 291 УК.

Приговором суда:

Максат Жексембаев признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, с лишением специального звания "старший лейтенант полиции".

Манат Шайдикешов приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, лишен специального звания "капитан полиции".

Нурболат Аскар тоже признан виновным и осужден на 7 лет, также лишается специального звания "старший сержант полиции".

Приговор не вступил в законную силу. Осужденные подали апелляционную жалобу.

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