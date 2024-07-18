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Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

смертельная авария произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 20:52 Фото: Zakon.kz
18 июля в Жетысуской области произошла смертельная авария. На трассе Алматы – Усть-Каменогорск столкнулись грузовик Foton и легковой автомобиль Mazda 626, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, в результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины.

"Назначены судебные экспертизы. Грузовая автомашина водворена на спецстоянку. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными на дорогах", – заявили в ведомстве.

Ранее в Алматы BMW врезался в сломанный Nissan и снес двух человек, ремонтирующих авто.

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Жетысуская область ДТП Алматы Усть-Каменогорск ДТП 2024 год
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