Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

18 июля в Жетысуской области произошла смертельная авария. На трассе Алматы – Усть-Каменогорск столкнулись грузовик Foton и легковой автомобиль Mazda 626, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, в результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины.

"Назначены судебные экспертизы. Грузовая автомашина водворена на спецстоянку. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными на дорогах", – заявили в ведомстве.

Ранее в Алматы BMW врезался в сломанный Nissan и снес двух человек, ремонтирующих авто.