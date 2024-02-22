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Закладчики "пришли" уже в столичные ЖК: что говорят в полиции

Закладчики "пришли" уже в столичные ЖК: что говорят в полиции Фото: пресс-служба ДП СКО
Жильцы двух столичных жилых комплексов обнародовали видеозапись возможных закладчиков наркотиков. Астанчане обратились за помощью. В пресс-службе столичной полиции заявили Zakon.kz, что занимаются расследованием.

Ролик, вызвавший возмущение казахстанцев, был опубликован в Telegeram-канале Egovpress.

"Ничего особенного, просто в столице внутри ЖК "Веремна года" и "Лето" наркоторговцы уже открыто делают закладки", – говорится в подписи к видео.

В пресс-службе полиции уточнили, что после обращений жителей ЖК "Времена года" стражи порядка возбудили уголовное дело.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц. По результатам будет дана правовая оценка. С целью привлечения внимания к серьезной проблеме наркомании и наркотической зависимости совместно с неправительственными организациями проводятся мероприятия по удалению со стен жилых домов и подъездов надписей, возможно, причастных к распространению наркотиков через социальные сети".Пресс-служба ДП Астаны

Кроме того, в распространяемом сообщении за 22 февраля сказано, что участковыми инспекторами полиции в домовых чатах проводится мониторинг жалоб и обращений жильцов ЖК, а также встречи с населением.

Несмотря на проводимые меры в борьбе с наркобизнесом, по стране продолжают задерживать злоумышленников. В январе 2024 года в ходе обыска у 23-летнего восточноказахстанца правоохранители изъяли психотропное вещество α-PVP весом 547,48 г, что составляет более полутора тысяч разовых доз. Такой вес наркотика стоил бы на черном рынке порядка 27 млн тенге.

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