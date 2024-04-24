Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане сносят целый этаж в строящемся ЖК

В Астане сносят целый этаж в строящемся ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 15:25 Фото: gov.kz
12 квартир на техническом этаже жилого комплекса сносят в Астане. Об этом 24 апреля 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

По данным ведомства, заказчик строительства – ЖСК "Елимай Сити" – отклонился от утвержденного проекта и переоборудовал технический этаж под жилые квартиры.

Это нарушение выявило Управление контроля и качества городской среды и составило протокол в отношении застройщика. Компании также выдали предписание об устранении нарушений.

"На сегодняшний день застройщик производит мероприятия по демонтажу незаконно возведенных ограждающих конструкций для приведения жилого комплекса в соответствие с проектной документацией".Пресс-служба акимата Астаны

В общей сложности, уточнили специалисты, производится демонтаж 12 квартир в двух блоках строящегося комплекса. Жилой комплекс расположен в районе Нура на пересечении шоссе Қорғалжын и ул. E127.

13 марта 2024 года стало известно, что в Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта". Дом, построенный с многочисленными нарушениями, находится по улице Обсерватория.

Читайте также

В Жамбылской области проходит акция &quot;Жасыл аймак&quot; по посадке деревьев
В Жамбылской области проходит акция "Жасыл аймак" по посадке деревьев
Рекордное количество базовых станций инсталлировал &quot;Кселл&quot; в Актобе и Атырау
Рекордное количество базовых станций инсталлировал Кселл в Актобе и Атырау
Два студенческих общежития вместимостью до 300 мест построят в Кокшетау
Два студенческих общежития вместимостью до 300 мест построят в Кокшетау
Анастасия Московчук
Астана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: