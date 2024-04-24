В Астане сносят целый этаж в строящемся ЖК

12 квартир на техническом этаже жилого комплекса сносят в Астане. Об этом 24 апреля 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

По данным ведомства, заказчик строительства – ЖСК "Елимай Сити" – отклонился от утвержденного проекта и переоборудовал технический этаж под жилые квартиры.

Это нарушение выявило Управление контроля и качества городской среды и составило протокол в отношении застройщика. Компании также выдали предписание об устранении нарушений.

"На сегодняшний день застройщик производит мероприятия по демонтажу незаконно возведенных ограждающих конструкций для приведения жилого комплекса в соответствие с проектной документацией". Пресс-служба акимата Астаны

В общей сложности, уточнили специалисты, производится демонтаж 12 квартир в двух блоках строящегося комплекса. Жилой комплекс расположен в районе Нура на пересечении шоссе Қорғалжын и ул. E127.

13 марта 2024 года стало известно, что в Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта". Дом, построенный с многочисленными нарушениями, находится по улице Обсерватория.