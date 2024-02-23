Житель Сатпаева пострадал по время горения автомобиля в частном доме

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

23 февраля в 20:08 в городе Сатпаеве на территории частного дома произошло загорание автомобиля, в результате чего пострадал человек, сообщает Zakon.kz.

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