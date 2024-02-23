Житель Сатпаева пострадал по время горения автомобиля в частном доме
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
23 февраля в 20:08 в городе Сатпаеве на территории частного дома произошло загорание автомобиля, в результате чего пострадал человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля.
"Огнеборцами ДЧС области Улытау пожар ликвидирован в 20:23. В результате загорания гражданин 1994 г.р. госпитализирован в больницу г. Жезказган", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алматы около жилого дома горел автомобиль.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript