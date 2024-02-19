Частный дом горит в Акмолинской области: пожарные ищут пострадавшего

19 февраля около 5 часов утра в одном из частных домов произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Вызов о пожаре на площади 70 кв. м поступил из села Енбек в Аккольском районе в 04:45.

На место вызова выехали ДЧС Акмолинской области, 7 человек личного состава и 2 ед.техники.





В настоящее время ведутся работы по тушению пожара и поиску пострадавшего, сообщили в региональном департаменте по ЧС. Причина пожара устанавливается.

18 февраля в 15:48 в микрорайоне Акбулак-3 произошел пожар в квартире жилого дома в Астане, погибла женщина.

