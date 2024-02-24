Стала известна личность мужчины, тело которого нашли на Медеу

В Алматы сегодня, 24 февраля 2024 года, на высокогорной селезащитной плотине Медеу нашли тело мужчины, который упал с высоты. Им оказался 19-летний Сержан Жакежан, сообщает Zakon.kz.

По данным волонтерского движения "Лидер", причину смерти установит следствие и разглашению она не подлежит.

Ранее в полиции пояснили, что произошло на высокогорной селезащитной плотине Медеу. "По факту обнаружения трупа молодого мужчины без признаков насильственной смерти начато расследование. По предварительным данным, он упал с высоты", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.



В ведомстве также отметили, что обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что полицейские нашли пропавшую в Семее 13-летнюю девочку. По информации пресс-службы ДП Абайской области, с девочкой все в порядке. В медицинской помощи она не нуждается.