Гражданина Украины, руководившего транснациональной ОПГ, экстрадировали в Казахстан из Польши

Сегодня, 23 февраля 2024 года, в Казахстан из Польши экстрадировали руководителя транснациональной организованной группы. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Экстрадиция гражданина Украины "для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой" была проведена сотрудниками Генпрокуратуры, МВД РК при содействии посольства Казахстана в Польше.

"В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере. Объем изъятых незаконных веществ составил более одной тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге. После совершения указанных преступлений участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши.

"По запросу Генеральной прокуратуры РК он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В надзорном органе отметили, что за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15-ти до 20-ти лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

14 января 2024 года стало известно, что в Казахстан за год экстрадировали 55 человек, находящихся в розыске.