#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
События

Пожарный датчик спас многодетную семью в Алматы

датчик, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 14:58 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы пожар в доме барачного типа едва не привел к трагедии. Многодетную семью спас установленный ранее пожарный датчик – он разбудил жильцов и позволил вовремя вызвать спасателей, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 5 апреля 2026 года на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в доме многодетной семьи по улице Новгородская.

Пожарные прибыли на место через пять минут. К этому времени горело потолочное перекрытие. Дом построен из легковоспламеняющихся материалов, поэтому огонь мог быстро распространиться.

Как сообщили в МЧС, решающую роль сыграл пожарный датчик, который спасатели установили в октябре 2025 года. Сигнал устройства разбудил жильцов – они успели покинуть дом и вызвать пожарных.

Огонь оперативно локализовали, пострадавших нет.


"Как отметил старший инженер ДЧС Алматы Ринат Кусаинов, ранее вместе с представителями акимата и газовой службы он посещал эту семью, устанавливал датчик и проводил инструктаж. Благодаря этому трагедии удалось избежать", – говорится в сообщении МЧС.

Спасатели напомнили, что установка датчиков и соблюдение правил пожарной безопасности помогают предотвратить трагедии.


В конце марта крупный пожар произошел близ барахолки в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
