Пожарный датчик спас многодетную семью в Алматы
Ранним утром 5 апреля 2026 года на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в доме многодетной семьи по улице Новгородская.
Пожарные прибыли на место через пять минут. К этому времени горело потолочное перекрытие. Дом построен из легковоспламеняющихся материалов, поэтому огонь мог быстро распространиться.
Как сообщили в МЧС, решающую роль сыграл пожарный датчик, который спасатели установили в октябре 2025 года. Сигнал устройства разбудил жильцов – они успели покинуть дом и вызвать пожарных.
Огонь оперативно локализовали, пострадавших нет.
Фото: ДЧС Алматы
"Как отметил старший инженер ДЧС Алматы Ринат Кусаинов, ранее вместе с представителями акимата и газовой службы он посещал эту семью, устанавливал датчик и проводил инструктаж. Благодаря этому трагедии удалось избежать", – говорится в сообщении МЧС.
Спасатели напомнили, что установка датчиков и соблюдение правил пожарной безопасности помогают предотвратить трагедии.
В конце марта крупный пожар произошел близ барахолки в Алматы.