Пожарный датчик спас многодетную семью в Алматы

В Алматы пожар в доме барачного типа едва не привел к трагедии. Многодетную семью спас установленный ранее пожарный датчик – он разбудил жильцов и позволил вовремя вызвать спасателей, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 5 апреля 2026 года на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в доме многодетной семьи по улице Новгородская.

Пожарные прибыли на место через пять минут. К этому времени горело потолочное перекрытие. Дом построен из легковоспламеняющихся материалов, поэтому огонь мог быстро распространиться.

Как сообщили в МЧС, решающую роль сыграл пожарный датчик, который спасатели установили в октябре 2025 года. Сигнал устройства разбудил жильцов – они успели покинуть дом и вызвать пожарных.

Огонь оперативно локализовали, пострадавших нет.





Фото: ДЧС Алматы





"Как отметил старший инженер ДЧС Алматы Ринат Кусаинов, ранее вместе с представителями акимата и газовой службы он посещал эту семью, устанавливал датчик и проводил инструктаж. Благодаря этому трагедии удалось избежать", – говорится в сообщении МЧС.

Спасатели напомнили, что установка датчиков и соблюдение правил пожарной безопасности помогают предотвратить трагедии.





