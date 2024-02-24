66 газовых баллонов вынесли пожарные из горящего здания заправки в Караганде

Карагандинские пожарные, рискуя собой, предотвратили взрыв газовой цистерны. Силами ДЧС на безопасное место вынесено 66 газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в 16:19 в районе имени Казыбек Би на автогазозаправочной станции произошло загорание газа в металлической емкости объемом 6 куб.

"Пострадавших нет. Тушение проводится с учетом правил безопасности. Задействованы силы и средства ДЧС. В 16:48 пожар локализован. В 16:59 пожар ликвидирован. Силами ДЧС на безопасное место вынесено 66 газовых баллонов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости, с последующим повреждением металлических конструкций отдельно стоящего строения.





Ранее сообщалось, что четыре ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области.