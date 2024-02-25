Хозпостройка вспыхнула в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
5 февраля текущего года в 07:15 в Целиноградском районе, в поселке Кабанбай Батыра по улице Жағалау произошел пожар в хозяйственной постройке, сообщает Zakon.kz.
Пожар распространился на площади 90 кв. м.
"Незамедлительно на место вызова выехали 8 спасателей и две единицы техники ДЧС Акмолинской области и 6 спасателей и одна единица техники ДЧС г. Астана. Пожар локализован в 08:58, ликвидирован в 09:45".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что крупный пожар на складах в Алматы потушили.
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