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Законодательство РК

Хозпостройка вспыхнула в Акмолинской области

пожар Фото: пресс-служба МЧС РК
5 февраля текущего года в 07:15 в Целиноградском районе, в поселке Кабанбай Батыра по улице Жағалау произошел пожар в хозяйственной постройке, сообщает Zakon.kz.

Пожар распространился на площади 90 кв. м.

"Незамедлительно на место вызова выехали 8 спасателей и две единицы техники ДЧС Акмолинской области и 6 спасателей и одна единица техники ДЧС г. Астана. Пожар локализован в 08:58, ликвидирован в 09:45".Пресс-служба МЧС РК
пожар

Фото: пресс-служба МЧС РК

Жертв и пострадавших нет.

пожар

Фото: пресс-служба МЧС РК

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что крупный пожар на складах в Алматы потушили.

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