Хозпостройка вспыхнула в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

5 февраля текущего года в 07:15 в Целиноградском районе, в поселке Кабанбай Батыра по улице Жағалау произошел пожар в хозяйственной постройке, сообщает Zakon.kz.

Пожар распространился на площади 90 кв. м. "Незамедлительно на место вызова выехали 8 спасателей и две единицы техники ДЧС Акмолинской области и 6 спасателей и одна единица техники ДЧС г. Астана. Пожар локализован в 08:58, ликвидирован в 09:45". Пресс-служба МЧС РК Фото: пресс-служба МЧС РК Жертв и пострадавших нет. Фото: пресс-служба МЧС РК Причина пожара устанавливается. Ранее сообщалось, что крупный пожар на складах в Алматы потушили. Читайте также Сейсмолог о землетрясении в Алматы: Обстановка стабильная, угроз нет Стали известны подробности землетрясения в Алматы

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