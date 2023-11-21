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Вандал в Астане устроил погром автобусной остановки

Вандализм Фото: pixabay
В полицию поступило сообщение о том, что по улице Биржан сала в Астане неизвестный разбил стекло остановки. Действия дебошира попали на видео. Об этом 21 ноября 2023 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как неадекватный мужчина буквально влетает в автобусную остановку. На этот раз акт вандализма совершил 18-летний парень. Его задержали при помощи камер видеонаблюдения. 

"В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статьям 147-1 и 434 части 1 КоАП, что влечет штраф в размере 20 МРП, либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. Собранный материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения", - сообщили в полиции Астаны. 

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Почему вандалы в Казахстане остаются безнаказанными

Это не первый случай в этом месяце, когда в Астане вандалы портят остановки. 

13 ноября астанчан возмутил мужчина, разбивший стекло остановки. Действия хулигана попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина несколько раз пинает ногой стекло и выбивает его.

1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье" некоторых граждан "негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене". Подробнее здесь.

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