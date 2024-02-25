В Астане водителя наказали за выпавшую из автобуса пассажирку
Фото: pixabay
В Астане водитель автобуса ехал по улице К. Сатпаева, не убедился в полной посадке пассажиров и допустил выпадение женщины на остановке из салона, за что был привлечен к ответственности, сообщает Zakon.kz.
Ролик с инцидентом распространился в социальной сети. На в переполненный автобус входит женщина, двери закрываются. Автобус начинает движение, двери снова открываются и женщина выпадает из него. При этом водитель автобуса не останавливается.
Пользователи Сети возмутились таким поведением водителя, а также пассажирами, которые не остановили общественный транспорт.
Ситуацию редакции Zakon.kz прокомментировали в полиции.
"Пассажирка не пострадала. Водитель привлечен к ответственности за не соблюдение правил перевозки".Пресс-служба ДП города Астаны
Ролик с инцидентом можно посмотреть здесь.
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