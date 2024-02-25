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Огнеборцы спасли мужчину из горящего дома в Павлодарской области

Огнеборцы спасли мужчину из горящего дома в Павлодарской области Фото: МЧС Казахстана
Пожар произошел в частном жилом доме в Павлодаре, из огня спасатели вынесли мужчину, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, 25 февраля в 20:21 поступило сообщение о том, что в частном жилом доме произошел пожар на площади 10 кв. м.

"Начальник караула ПЧ-3 Кайрат Бексеитов и командир отделения Бахтияр Нурмагамбетов из горящего дома вынесли мужчину и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Мужчина был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарный Кайыргелды Карыбаев эвакуировал из дома газовый баллон.

Пожар был локализован в 21:01, ликвидирован в 21:26. На месте работали 17 человек и четыре единицы техники, также бригада Центра медицины катастроф.

Ранее из горящего склада в Алматы спасатели вынесли гражданина Узбекистана. Пожар в складских помещениях Алатауского района произошел накануне вечером, 24 февраля. 

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Диана Абдуллаева
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