В Семее спасли мужчину из горящей квартиры

В ходе тушения пожара спасатели вынесли мужчину и передали бригаде медиков, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул в доме на седьмом этаже. По информации спасателей, предварительно, из-за курения на кровати загорелся матрас. В помещении возникло сильное задымление.

"Прибывшие на место огнеборцы вынесли из задымленной квартиры 58-летнего мужчину, который успел надышаться дымом. Пострадавшего передали бригаде медиков, и после оказания первой помощи он был отпущен домой – госпитализация не потребовалась", – отмечают в ДСЧ региона.

Сам пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 0,5 кв. м.

5 мая 2025 года в Талдыкоргане загорелась квартира на четвертом этаже. Огнеборцам удалось спасти бабушку, которую вынесли на руках из многоэтажки.