#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
516.01
582.47
6.26
Происшествия

В Семее спасли мужчину из горящей квартиры

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 16:08 Фото: Zakon.kz
В ходе тушения пожара спасатели вынесли мужчину и передали бригаде медиков, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул в доме на седьмом этаже. По информации спасателей, предварительно, из-за курения на кровати загорелся матрас. В помещении возникло сильное задымление.

"Прибывшие на место огнеборцы вынесли из задымленной квартиры 58-летнего мужчину, который успел надышаться дымом. Пострадавшего передали бригаде медиков, и после оказания первой помощи он был отпущен домой – госпитализация не потребовалась", – отмечают в ДСЧ региона.

Сам пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 0,5 кв. м.

5 мая 2025 года в Талдыкоргане загорелась квартира на четвертом этаже. Огнеборцам удалось спасти бабушку, которую вынесли на руках из многоэтажки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Поезд и автомобиль столкнулись на станции в Костанае
Происшествия
13:39, Сегодня
Поезд и автомобиль столкнулись на станции в Костанае
Мертвых тюленей снова обнаружили на побережье Мангистауской области
Происшествия
13:32, Сегодня
Мертвых тюленей снова обнаружили на побережье Мангистауской области
Международный наркотрафик с доходом в 2,4 млн долларов ликвидировали сотрудники КНБ
Происшествия
12:38, Сегодня
Международный наркотрафик с доходом в 2,4 млн долларов ликвидировали сотрудники КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: