Полицейские задержали в Алматы и Алматинской области 12 человек, причастных к сбыту наркотиков

Сотрудники полиции после длительной разработки и оперативно-следственных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, наладившей канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, следственно-оперативными группами при поддержке бойцов спецподразделений в городе Алматы и Алматинской области проведены одновременные задержания. Оперативниками установлены организатор и 11 лиц, причастных к незаконному сбыту марихуаны и гашиша. В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.

"В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг марихуаны и 15 кг гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проводятся оперативные и следственные мероприятия", – сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

В начале месяца также результативно прошла спецоперация в Таразе. У курьера изъяли наркотики на 36 млн тенге.