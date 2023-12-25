Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар разгорелся в здании автосервиса в Алматы

пожар в автосервисе Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
25 декабря в 22:50 пожарные расчеты направлены в Жетысуский район Алматы, на сообщение о пожаре по проспекту Рыскулова, в здании автосервиса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, по прибытии обнаружено горение потолочного перекрытия лакокрасочного бокса в одноэтажном здании на площади 10 кв. м. Пожар локализован 23:12 в и ликвидирован в 23:19.

Ранее сообщалось, что при исполнении служебного долга, в ходе тушения пожара, охватившего кровлю двухэтажного частного дома, погиб командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы.

Читайте также

погиб пожарный
Пожарный погиб во время тушения двухэтажного частного дома в Алматы
Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Может ли работодатель выплачивать зарплату в конверте, если на карту сотрудника наложен арест
Может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест
Экс-директор Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов получил тюремный срок
Экс-директор Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов получил тюремный срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: