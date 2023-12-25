Пожар разгорелся в здании автосервиса в Алматы

25 декабря в 22:50 пожарные расчеты направлены в Жетысуский район Алматы, на сообщение о пожаре по проспекту Рыскулова, в здании автосервиса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, по прибытии обнаружено горение потолочного перекрытия лакокрасочного бокса в одноэтажном здании на площади 10 кв. м. Пожар локализован 23:12 в и ликвидирован в 23:19.

Ранее сообщалось, что при исполнении служебного долга, в ходе тушения пожара, охватившего кровлю двухэтажного частного дома, погиб командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы.