В Жамбылской области из снежных заносов спасли семь человек, из них четверо иностранцев

Фото: скриншот с видео

В МЧС РК сообщили, что 26 февраля в Жуалынском районе, в 8 км от с. Шымбулак, сотрудники ДЧС спасли и доставили в с. Б. Момышулы семь человек, из них четверо граждан Китая, которые застряли в снежном плену, передает Zakon.kz.

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