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Законодательство РК

В Жамбылской области из снежных заносов спасли семь человек, из них четверо иностранцев

В Жамбылской области из снежных заносов спасли семь человек, из них четверо китайцев Фото: скриншот с видео
В МЧС РК сообщили, что 26 февраля в Жуалынском районе, в 8 км от с. Шымбулак, сотрудники ДЧС спасли и доставили в с. Б. Момышулы семь человек, из них четверо граждан Китая, которые застряли в снежном плену, передает Zakon.kz.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.


18 февраля сообщалось, что 18 человек спасли в Жамбылской области. Тогда в Кордайском районе эвакуировали 5 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе.

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Елена Вебер
Жамбылская область
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