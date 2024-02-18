18 человек спасли из снежного плена в Жамбылской области
Фото: МЧС РК
В Кордайском районе эвакуировали 5 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.
18 февраля ночью с 01:30 до 03:40 ДЧС и "КазАвтоЖол" эвакуировали 18 человек в пункт обогрева села Кенен. Автомобили с пассажирами находились на закрытом участке республиканской трассы.
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Ранее спасатели эвакуировали 35 человек из снежного заноса в Абайской области.
Также из снежного плена в Акмолинской области были спасены 124 иностранных пассажира автобусов. Полицейские помогли отбуксировать большегруз, который из-за гололеда на трассе не мог подняться на подъем.
В ВКО спасатели помогли иностранцам, застрявшим на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ.
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