Пожар в жилых домах: в двух городах Казахстана спасли несколько человек и питомцев
Возгорание произошло на улице Добролюбова. Пожарные оперативно вывели из опасной зоны пять человек. Также во время тушения эвакуировали домашних питомцев.
Вскоре с огнем удалось справиться. Площадь горения составила 28 кв. м. Языки пламени повредили мебель и личные вещи жильцов.
По информации пресс-службы МЧС РК, врачи Центра медицины катастроф МЧС оказали первую помощь 84-летней женщине и доставили ее в больницу для осмотра.
Второе за вечер ЧП случилось в Костанае. На проспекте Абая загорелась электрощитовая, расположенная на верхнем этаже многоквартирного жилого дома. На место незамедлительно направили пожарные подразделения, оперативно-спасательный отряд и бригаду медиков.
Как отметили в ведомстве, из задымленных помещений сотрудники ДЧС вытащили четырех человек, среди которых были двое детей.
Огонь полностью потушили. Обошлось без жертв и пострадавших.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Ранее Zakon.kz писал о спасении людей из задымленного многоквартирного дома в ВКО.