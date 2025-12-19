#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Происшествия

Пожар в жилых домах: в двух городах Казахстана спасли несколько человек и питомцев

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 21:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Несколько человек вытащили из огня спасатели при пожаре в Усть-Каменогорске. Там горела квартира на втором этаже жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на улице Добролюбова. Пожарные оперативно вывели из опасной зоны пять человек. Также во время тушения эвакуировали домашних питомцев.

Вскоре с огнем удалось справиться. Площадь горения составила 28 кв. м. Языки пламени повредили мебель и личные вещи жильцов.

По информации пресс-службы МЧС РК, врачи Центра медицины катастроф МЧС оказали первую помощь 84-летней женщине и доставили ее в больницу для осмотра.

Второе за вечер ЧП случилось в Костанае. На проспекте Абая загорелась электрощитовая, расположенная на верхнем этаже многоквартирного жилого дома. На место незамедлительно направили пожарные подразделения, оперативно-спасательный отряд и бригаду медиков.

Как отметили в ведомстве, из задымленных помещений сотрудники ДЧС вытащили четырех человек, среди которых были двое детей.

Огонь полностью потушили. Обошлось без жертв и пострадавших.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее Zakon.kz писал о спасении людей из задымленного многоквартирного дома в ВКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
В Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек
17:58, 08 августа 2025
В Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек
Двух пожилых женщин спасли из горящего дома в Алтае
18:33, 14 февраля 2023
Двух пожилых женщин спасли из горящего дома в Алтае
В Усть-Каменогорске при пожаре эвакуировали пять человек
11:37, 26 ноября 2023
В Усть-Каменогорске при пожаре эвакуировали пять человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: