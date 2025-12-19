Пожар в жилых домах: в двух городах Казахстана спасли несколько человек и питомцев

Несколько человек вытащили из огня спасатели при пожаре в Усть-Каменогорске. Там горела квартира на втором этаже жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на улице Добролюбова. Пожарные оперативно вывели из опасной зоны пять человек. Также во время тушения эвакуировали домашних питомцев.

Вскоре с огнем удалось справиться. Площадь горения составила 28 кв. м. Языки пламени повредили мебель и личные вещи жильцов.

По информации пресс-службы МЧС РК, врачи Центра медицины катастроф МЧС оказали первую помощь 84-летней женщине и доставили ее в больницу для осмотра.

Второе за вечер ЧП случилось в Костанае. На проспекте Абая загорелась электрощитовая, расположенная на верхнем этаже многоквартирного жилого дома. На место незамедлительно направили пожарные подразделения, оперативно-спасательный отряд и бригаду медиков.

Как отметили в ведомстве, из задымленных помещений сотрудники ДЧС вытащили четырех человек, среди которых были двое детей.

Огонь полностью потушили. Обошлось без жертв и пострадавших.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

